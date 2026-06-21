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21 ਜੂਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਲਈ? ਜਾਣੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਾਜ਼

International Yoga Day: 21 ਜੂਨ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾ ਅਰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਮਰ ਸੋਲਸਟਿਸ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ, ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 21, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:04 PM IST
21 ਜੂਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਲਈ? ਜਾਣੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਾਜ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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