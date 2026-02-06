Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3099905
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ₹500 extra, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 06, 2026, 11:39 AM IST

Trending Photos

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ₹500 extra, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

Lakshmi Bhandar Boost: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹4.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹500 ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਜਟ
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਸਥ ਸਾਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ-ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,500 ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 25 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ:
-ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000
-ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹74,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

TAGS

Lakshmi Bhandar SchemeWest Bengal Budget 2026

Trending news

Lakshmi Bhandar Scheme
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ₹500 extra, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
'Amritsar
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਮ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम फिर लेगा करवट, पश्चिमी विक्षोभ को लेकर बड़ा अलर्ट, जानें पूर्वानुमान
Train Accident
ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ: ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ Train, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਡੱਬੇ
Sanjay Malhotra
RBI Repo Rate: ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਤੋਂ ਮਿਡਿਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
earthquake
Earthquake News: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਡਰ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ
Jalandhar Firing
ਜਲੰਧਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
Jalandhar Firing
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ
Punjab government
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ: CM ਮਾਨ
Amritsar Police Arrested
ਕਮਲ ਕੌਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ