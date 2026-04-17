Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:10 PM IST

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ 54 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ

Women Reservation Bill India 2026: ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 21 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 528 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 528 ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ 352 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਬਿੱਲ 54 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ - ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

Trending news

meet hayer
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਆਪ MP ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
Punjab DSP transfers 2026
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 129 DSP ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Himachal Congress block president list
चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक! 71 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति किए
ropar news
ਰੋਪੜ ‘ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
Sarkaghat Murder Case
सरकाघाट हत्याकांड मामला राज्यपाल तक पहुंचा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग
amritsar news
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਕ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ
Kullu News
कुल्लू में कूड़ा डंपिंग साइट पर विवाद, लोगों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
Batala News
ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ; ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਮਾਮੀ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ
Himachal Weather
हिमाचल में बदला मौसम! शिंकुला पास में बर्फबारी, मनाली में बारिश—अगले 48 घंटे भारी!