/ZEE ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ; ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

राज्य चुनें
FIFA World Cup 2026 News: ZEE ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੂਕੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲਈ ਫੀਫਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸ਼ੋਅ ਔਨ ਅਰਥ' ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।
ਪੂਰੇ 'Z' ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫੀਫਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਖੇਡ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵੰਡ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੂਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਮੈਂ ਟੀਮ 'Z' ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਸ ਪਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵੇਗਾ।