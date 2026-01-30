ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸਬਟਾਈਟਲ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

Zee Entertainment UK: ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਨੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਫਾਸਟ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਰਮਨ ਉਪਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
Zee Entertainment UK and Samsung TV Plus collaborations: ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਫਾਸਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੋਅ ਜਰਮਨ ਉਪਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਮਨ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਰਮਨ ਉਪਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ 24/7 ਲਾਈਵ ਡਰਾਮੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਰਮਨ ਵੀ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਫਾਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਵਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ
ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਮੁਫਤ, ਵਿਗਿਆਪਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਟੀਵੀ (FAST) ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ, ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਫਿਲਮਾਂ, ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਗਾਹਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ, ਗਲੈਕਸੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਸਮਾਰਟ ਮਾਨੀਟਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਹੱਦ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ - ਅਮਿਤ ਗੋਇਨਕਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਅਮਿਤ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਹੱਦ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ। ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਜਰਮਨ ਉਪਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24x7 ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਇਹ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੀ ਲੀਡ (DACH + BeNeLux) ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਫ੍ਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਉਪਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 4210 'ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਚੈਨਲ 4210 'ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨੌਂ ਚੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ZEE5 ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜਰਮਨੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ZEE ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ, ਚੈਨਲ 4210 'ਤੇ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੰਪਨੀ
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ: ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਜ਼ੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ, ਜ਼ੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਅਤੇ ਟੀਵੀ, ਜ਼ੀ ਵਨ ਯੂਕੇ, ਜ਼ੀ ਵਨ ਜਰਮਨੀ, ਜ਼ੀ ਵਨ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਡਰਾਮਾ, ਫਿਲਮ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਾਈ, ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ, ਜ਼ਿਗੋ, ਫ੍ਰੀ, ਕੇਪੀਐਨ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਆ (ZEEL) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ 260,000 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ, 4,800+ ਫਿਲਮਾਂ, ਅਤੇ 80+ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ?
ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ ਬਾਰੇ: ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਲੋਬਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। FAST 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ।
ਸੇਵਾ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 4,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਪਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਲੀਨੀਅਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਗਰਮ ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਪਲੱਸ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ, ਗਲੈਕਸੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਸਮਾਰਟ ਮਾਨੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, samsungtvplus.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Instagram, Facebook, X, ਅਤੇ LinkedIn 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।