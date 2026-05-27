ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਿਆਵੇਗਾ 4 ਨਵੇਂ Sports Channel, FIFA World Cup 2026 ਡੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ

ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਿਆਵੇਗਾ 4 ਨਵੇਂ Sports Channel, FIFA World Cup 2026 ਡੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 27, 2026, 09:28 AM IST

Zee Sports Channel Launch: Zee Entertainment Enterprises ਨੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ‘Unite8 Sports’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਭਰਦੇ ਖੇਡ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

4 ਨਵੇਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ

ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 4 ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ:

  • Unite8 Sports 1 ਅਤੇ Unite8 Sports 1 HD — ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ
  • Unite8 Sports 2 ਅਤੇ Unite8 Sports 2 HD — ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਈਵ ਮਜ਼ਾ

ਨਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਰੈਸਲਿੰਗ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਬੈਟ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ‘Unite8 Sports’ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

FIFA World Cup 2026 ਲਈ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ FIFA World Cup 2026 ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਸ਼ ਜਨਵਲੇਕਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਕਮਾਨ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Bhavesh Janvalekar ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਹ Chief Business Officer (CBO) ਵਜੋਂ ‘Unite8 Sports’ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

