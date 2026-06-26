ZEE ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਸੱਚ: ਦਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੋਅ' ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਣਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਸਾਰਥੀ'

राज्य चुनें
SACH The Subhash Chandra Show: ZEE ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਸੱਚ: ਦਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੋਅ' ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ZEE ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ZEE5 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯਮਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਧਿਆਤਮ, ਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਦਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ **'ਸਾਰਥੀ'** ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ **"'ਸੱਚ' ਸੀਜ਼ਨ 3 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ 'ਸਾਰਥੀ' ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।"**
ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 'ਸਾਰਥੀ' ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚ, ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।