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ZEE ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਸੱਚ: ਦਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੋਅ' ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਣਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਸਾਰਥੀ'

SACH The Subhash Chandra Show: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯਮਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਧਿਆਤਮ, ਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਦਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 26, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:02 PM IST
ZEE ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਸੱਚ: ਦਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੋਅ' ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਣਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਸਾਰਥੀ'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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