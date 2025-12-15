Advertisement
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ENBA 2024 ਵਿੱਚ 91 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ

ENBA 2024: ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ 91 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼, WION, ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜ਼ੀ ਭਾਰਤ, ਸਲਾਮ ਟੀਵੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਨਵੀਨਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:04 PM IST

ENBA 2024: ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ENBA 2024 ਵਿੱਚ 91 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ  ENBA 2024: Zee Media Corporation Limited ਨੇ Exchange4Media News Broadcasting Awards (ENBA) 2024, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 91 ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।

ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ 91 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼, WION, ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜ਼ੀ ਭਾਰਤ, ਸਲਾਮ ਟੀਵੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਨਵੀਨਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਪੈਮਾਨੇ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਖੇਤਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੱਕ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਦ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੇਤਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  header more 

