ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾਹ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

17 year old Bulbaul Kaur, D/O Granthi of Gurdwara Sri Panja Sahib S. Preetam Singh Ji was abducted 15 days ago by 2 Muslim men

Hear her Father’s Plea for help and justice

We must address the issue of safety and freedom of religion for minorities in Pak @DrSJaishankar Ji @ANI pic.twitter.com/PTf8Cr4LQw

