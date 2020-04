CORONA : CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ,ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (COVID 19) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਨੀਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲੀਪੀਂਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਆਉਣ

Urge FAM @DrSJaishankar to arrange special flight for our people stranded in Malaysia and Philipines due to Covid19 lockdown, besides ensuring their well-being & care in the meantime. CM @capt_amarinder has already written to you in this regard. pic.twitter.com/CSfYByMhby

— Preneet Kaur (@preneet_kaur) March 31, 2020