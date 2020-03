ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਦਦਗਾਰ

ਦਿੱਲੀ : ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੂਨੀਆ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਹੈ

Are you 65+ plus?

In #Coronavirus isolation?

Need support to get food?

Sikhs in Slough, UK have come up with Mobile Food Support for the elderly & isolated & are Providing FREE HEALTHY & NUTRITIOUS essentials to help them! Pls share! #COVIDー19mx #CoronavirusOutbreak #Sikh pic.twitter.com/l0kqpATzk9

— Harjinder Singh Kukreja (@SinghLions) March 17, 2020