NRI ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਡਿਊਟੀ-ਫਰੀ ਸੀਮਾ ਵਧੀ, ਹੁਣ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਜਵੇਲਰੀ

New Baggage Rules 2026: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਗੇਜ ਨਿਯਮ 2026 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ, ₹75,000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Baggage Rules 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਗੇਜ ਰੂਲਜ਼ 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ (ਕੈਰੀ-ਆਨ ਬੈਗੇਜ) ਵਿੱਚ ₹75,000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ₹75,000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ: ਉਹ ਹੁਣ ₹25,000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ₹15,000 ਸੀ।
ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਛੋਟ
ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ: ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ: ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਔਰਤ ਯਾਤਰੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੈਪਟਾਪ, ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ "ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਬੈਗਜ" ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ।