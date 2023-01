19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਮਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ

Heteroparental superfecundation case news: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਤਰੰਗੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਸਗੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 20ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ Heteroparental Superfecundation ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ biological ਪਿਤਾ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜਦ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜਦ ਪਿਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ DNA ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ।

