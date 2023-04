UK 'ਚ 42.5km ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ 'ਚ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ!

Indian Woman in Saree at UK Manchester Marathon 2023: ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੜੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ 42.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ 'ਚ ਦੌੜ ਲਗਾਈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਮੈਰਾਥਨ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨੀਕਰਸ ਪਾਏ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਾਥਨ 4 ਘੰਟੇ 50 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ 41 ਸਾਲਾ ਮਧੂਸਮਿਤਾ ਜੇਨਾ ਦਾਸ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਧੂਸਮਿਤਾ ਜੇਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾੜੀ 'ਤੇ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "UK ਦੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੜੀਆ ਔਰਤ, ਸਾੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਮੈਰਾਥਨ 2023 ਵਿੱਚ ਦੌੜੀ। ਸੰਬਲਪੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਮਿਲਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"

'ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਕੇ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਧੂਸਮਿਤਾ ਜੇਨਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਮੈਰਾਥਨ 2023 'ਚ ਸੰਬਲਪੁਰੀ ਸਾੜੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

