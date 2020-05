UK ਦੇ Derby ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ, CM ਕੈਪਟਨ,ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

ਦਿੱਲੀ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ (UK)ਦੇ Derby ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ Derby ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਈ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ Derby ਦੇ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜਾਨਾ 500 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ CCTV ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ

Shocking news of vandalism of Guru Arjan Dev Ji Gurudwara in Derby, UK by a man of Pakistani origin, who’s been arrested. Such intolerance & hatred must end if humanity has to survive, especially when the world is in the midst of an unprecedented crisis.https://t.co/3Aghmr5naH — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 25, 2020

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ Derby ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ 'ਕੀ Derby ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ'



I condemn the cowardly act of vandalism at Gurdwara Sahib in Derby. I call upon @DerbyPol to take stringent action against the culprit & step up security of all gurdwaras. I also urge UK PM @BorisJohnson to intervene & assure Sikh community about safety of its places of worship. https://t.co/cPWYUr1Kac — Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) May 25, 2020

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ UK ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ਦੀ ਹੈ

Guru Arjan Dev Gurdwara, Derby attacked/vandalised this morning . Same Gurdwara produces 500 meals daily for the community during lockdown. @RobertJenrick @team_greenhalgh Our focus should be tackling #hatecrime and reopening. Usually the Gurdwara would be busy with Sangat. pic.twitter.com/1ogQKZ74MN — Sikh Council UK (@SCUKofficial) May 25, 2020

ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਮਰਿਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ (COVID-19) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ Derby ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਹਿਹਾ ਹੋਵੇ