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ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ; ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਛੱਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਿਆ ਦੋਰਾਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੋਰਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਗਰ

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 27, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:16 PM IST
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ; ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਛੱਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਿਆ ਦੋਰਾਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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