ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

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Talbir Singh News(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।" ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਆਏ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 2022 ਦਾ ਪੀ.ਓ. ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ?" ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ।
ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ; ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਤਲਬੀਰ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਬੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ 11:00 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।