ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

This is to inform everyone that I have tested positive for #COVID19 . I request all those who have come in contact with me since the last couple of days to be observant about their health, follow self quarantine and get themselves tested.

— Bikram Majithia (@bsmajithia) November 12, 2020