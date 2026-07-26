/ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ; ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

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Akali Dal Waris Punjab De youth wing: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1 ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ)
2 ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)
3 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)
4 ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡਲੀ (ਮਾਨਸਾ)
5 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਬਠਿੰਡਾ)
6 ਐਡ. ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ (ਸੰਗਰੂਰ)
7 ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਾਂ (ਕਪੂਰਥਲਾ)
8 ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੰਘੇੜੀਆਂ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)
9 ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦੀਆਂ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)
10 ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਢੱਡੇਵਾੜਾ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ)
11 ਅਵਿਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ – ਜਗਰਾਓਂ)
12 ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ – ਖੰਨਾ)
13 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)