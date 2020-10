BJP ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਆਇਆ....ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਉਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ।"

