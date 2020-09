ਡਾ. ਕੇਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕੇਕੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਡਾ. ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ।''

Sharing an important message by Dr KK Talwar who is Punjab’s Health Advisor & was previously Director, PGI & Chairman, Medical Council of India. In these times of #Covid19 pandemic, it's very important to not fall prey to baseless rumours & to go by advice of medical experts. pic.twitter.com/HobVnXMdDZ

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 4, 2020