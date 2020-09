ਪਾਪੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾਪੜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਪੜ ਵੇਚਦਾ ਵੇਖ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

Pleased to have spoken to young Manpreet of Amritsar. Manpreet comes from a humble background & yet he had refused to take any extra money from a stranger & continued selling Gol Gappas for earning money. We’ve paid Rs 5 lakhs to his family for his education. Proud of you son. pic.twitter.com/WLwlNJSNmN

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 15, 2020