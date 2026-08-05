Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Politics PHH
  • /ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਗੋ ਬੈਕ ਫਲੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ; ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ 'ਗੋ ਬੈਕ' ਫਲੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ; ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

Punjab Congress News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। "ਬਘੇਲ ਗੋ ਬੈਕ" ਫਲੈਕਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 05, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:09 AM IST
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ 'ਗੋ ਬੈਕ' ਫਲੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ; ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ
2
3
4
5