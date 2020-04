ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (COVID19) ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਸਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਤਲਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

Masks are compulsory in Punjab now. Health Secretary is issuing a detailed advisory for the people. Just remember to wear mask when you step out of home for any emergency/essentials. A piece of clean cloth is all you need. Let’s all stay safe and fight #Covid_19 together. pic.twitter.com/jIPRgbnOWX

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 10, 2020