CORONA : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੋ, CM ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 1 ਮਿਨਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :(COVID 19) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ (VACCINE) ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈ (MEDICINE),ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ (RESERCH) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ WHO ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਟਿਡ(ANIMATED) ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆਂ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

An informational video for all on the symptoms of #Covid19 and the necessary precautions against the Virus. Please share it with as many people you can. pic.twitter.com/pCKqmEoWae

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) March 30, 2020