CORONA: CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਸਾਰ, ਜਾਣੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (COVID 19) ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਪੁਲਿਸ,ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ

In the midst of our present crisis, I am truly impressed by the untiring efforts of our frontline warriors. Spoke to a few Doctors, Policemen, Sanitation Workers & Sarpanches today to express my gratitude & obtain useful feedback from the grassroot level. pic.twitter.com/pD6oA2XjIf

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 3, 2020