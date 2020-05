ਪੰਜਾਬ 'ਚ CORONA UPDATE ਅਤੇ E-PASS ਦੇ ਲਈ ਇਸ APP ਨੂੰ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ COVA APP ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਐੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ,ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, COVA AAP ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਈ-ਪਾਸ (E-Pass) ਹੈ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ

Our Government had developed COVA App from where you can get daily updates on #Covid19 & also apply for e-passes for inter-state travel among many other functionalities. 23 lakh Punjabis have already downloaded this app and I will urge other others to download it as well. pic.twitter.com/yBEKuCC2Pf

