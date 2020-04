ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ HOTSPOT ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ, CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਥਾਪੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੌਟੈਸਟ ਸਪੌਟ (HOTTEST SPOT) ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 19 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਹਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਟ-ਸਪੌਟ (HOTSPOT) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 19 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ

Nawanshahr is Punjab's turnaround story. From being the initial epicentre, now it has 0 cases, thanks to the hard work of District Officers, Healthcare team & other #CoronaWarriors. Sharing a video of Jaskaran who has recovered & wants to share his message. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/GQCsvZi0Uj

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 23, 2020