ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ' ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 11 ਕਦਮ ਦੂਰ, 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਕਵਰੀ, Hotspot ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੋੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 11 ਕਦਮ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ' ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੌਟ-ਸਪੌਟ (Hotspot) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ

In the fight against #Covid19, Punjab’s recovery rate now stands at 89% with only 211 active cases. Wish them all a speedy recovery. Our doubling rate of cases has improved to 100 days. But Please follow full precautions to ensure that our hard work isn’t frittered away. pic.twitter.com/LqKMi41jQ8

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 21, 2020