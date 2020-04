ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਮ ਕਰੋਗੇ

ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (COVID19) ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਟ ਕੇ ਘੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ,ਨਰਸ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਜੋ ਸੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ NHM ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਦੋ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ,ਨਰਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ NHM ਸੰਘ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ NHM ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ

In the fight against #Covid19, I would again like to thank all Doctors, Nurses, Paramedics, Sanitation Workers, Police, Patwaris, Asha & Anganwadi Workers, Food & Supplies staff and full team under DCs for all the hard work. We all owe it to you & you have all our support. pic.twitter.com/afDLKRlyWu

