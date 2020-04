CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਕਿਸਾਨ,ਪੁਲਿਸ,ਸਨਅਤਕਾਰ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਧਾਰਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ

Had the VC with the PM @NarendraModi Ji to discuss the future action plan to fight #Covid19. Reiterated need for ramping up testing facilities as well as sought Centre’s support for assisting the poor in today's challenging times along with a bonus for our farmers. pic.twitter.com/on9oeTLlII

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 11, 2020