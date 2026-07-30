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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ; ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

Kikki Dhillon Indiscipline News: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 30, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:26 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ; ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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