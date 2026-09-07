ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਬੀਜੇਪੀ

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Jalandhar News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨਾਲ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਝੂਠ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਹਰ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।