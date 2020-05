ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ/ਮੁਹਾਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦਾ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਕੀ ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਫ਼ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਨ', ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ,ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ

It is with great sorrow that I inform about the demise of my father S.Gurdas Singh Badal. He passed away last night at Fortis Hospital, Mohali.He was 90.

His health had started deteriorating after my mother’s death in March, & he was on life support system for past few days. — Manpreet Singh Badal (@MSBADAL) May 15, 2020

Deeply saddened to learn of the passing away of S. Gurdas Singh Badal. Join my colleague Manpreet Badal and the family in this moment of grief. May the Almighty grant liberation to the departed soul. Rest in peace! pic.twitter.com/xmC11EOv9z — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 15, 2020

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ 'ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਤਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ, ਰੱਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇ

Profoundly pained at the passing away of my chacha ji S.GurdasSinghBadal ji. It's a huge loss to our family, especially to my father S.ParkashSinghBadal ji. This void will never be filled. May Gurusahib grant peace to departed soul & strength to Manpreet & everyone in the family. pic.twitter.com/JBbZGDo5mg — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) May 15, 2020

ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,ਪਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਾਸ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ

ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ

2010 ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ

ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ,2012 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਰਚ 1967 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ