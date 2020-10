ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ,ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਸੌਹੀਣੀ,ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ

ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਗੇ,ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ,ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ

Free vaccine only in Bihar? It's ridiculous! Does the whole country not pay taxes or are they not equal citizens of India? It’s the GoI's duty to vaccinate the entire country. Using this life saving vaccine as a tool for votes is totally unethical.#VaccineForVotes #COVID19

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) October 22, 2020