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ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

Qadian Municipal Council Elections: ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 17, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:31 PM IST
ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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