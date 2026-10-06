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ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

Sultanpur Lodhi News: ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Oct 06, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 02:17 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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