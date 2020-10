ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ 'ਟਨਲ', ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ: ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ

ਰੋਹਤਾਂਗ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਹਤਾਂਗ 'ਚ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਾਂਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਟਨਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਨਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਹ ਮਨਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

After construction of this tunnel at the height of 10,040 feet, Himachal Pradesh, a small state, has got recognition not only in the nation but in the whole world. There is no other tunnel of this length at this height: Himachal Pradesh CM Jai Ram Thakur https://t.co/9bw4YVNXmv pic.twitter.com/QjJTCQgV7J

