PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਲੇਹ, ਲੱਦਾਖ ਦੀ Lifeline ਬਣੇਗੀ 'ਅਟਲ ਟਨਲ', ਜਾਣੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਰੋਹਤਾਂਗ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ 9.02 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਟਨਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਹਤਾਂਗ 'ਚ 'ਅਟਲ ਟਨਲ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਾਂਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ' । ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟਨਲ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਟਨਲ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।

Many other important projects were treated in the same way as Atal tunnel. The strategically important Daulat Beg Oldi airstrip in Ladakh remained closed for 40–45 years. I don't want to go into details as to what was the helplessness and the pressure behind it: PM Narendra Modi https://t.co/AVlkfKA388 — ANI (@ANI) October 3, 2020

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਨਲ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਫ-ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ।

There is nothing more important for us than protecting the country. But the country has also seen that a period when the defense interests of the country were compromised: PM Modi at Rohtang https://t.co/cHtMC0pNGp — ANI (@ANI) October 3, 2020

PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 'ਚ ਟਨਲ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਟਨਲ 2040 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਨਲ ਅੱਜ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Atal Ji laid the foundation stone of approach road of this tunnel in 2002. Till 2013-2014, progress was made only on 1,300 meters of this tunnel. After 2014, the project progressed with unprecedented pace: PM Narendra Modi https://t.co/B56Q9F2AgC — ANI (@ANI) October 3, 2020

ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਟਨਲ-

ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਟਨਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ।

Atal tunnel will give new strength to India's border infrastructure. It is an example of world-class border connectivity. There have been demands to improve border infrastructure but for a long time, such projects either couldn't get out of planning stage or got stuck midway: PM https://t.co/9bw4YVNXmv pic.twitter.com/Q28ZtZjG2r — ANI (@ANI) October 3, 2020

ਟਨਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ-

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਸਕੇਪ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ

ਹਰ 60 ਮੀਟਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡ੍ਰੈਂਟ

500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ

ਹਰ 250 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ

