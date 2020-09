21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ, ਕਿਹਾ- ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ , ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ।ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੱਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 21ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

Pre-school is the first outside experience for the children. We need teachers right from the pre-school level who focus on fun-learning, activity-based learning and discovery-based learning: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/0U83sHJZzu

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ।

National Education Policy (NEP) 2020 is the result of ceaseless hard work of various stakeholders done over the last 4-5 years. Still, the work is not complete. It’s just the beginning. The road ahead is to ensure its effective implementation: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/dV6bXLiyK0

