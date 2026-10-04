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ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ

Sultanpur Lodhi News: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Oct 04, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 02:32 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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