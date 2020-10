'Man Ki Baat' 'ਚ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ, "ਜੋ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਬੋਧਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਯੋਜਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Nowadays, our traditional sport Mallakhamb is also gaining popularity in many countries. In US, when Chinmay & Pragya Patankar started teaching Mallakhamb at home, then they also had no idea it will gain so much success. Today, there are many Mallakhamb training centres in US: PM pic.twitter.com/6R1968vjOY

