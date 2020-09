"ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ 106 ਮੌਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨੇ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ

The key to fighting #Covid19 is Early detection, when you might not even have visible symptoms, as you can isolate at home with simple medication. I urge everyone to contact your doctor in case you notice any symptom & get your test done immediately. #MissionFateh pic.twitter.com/y1ytRt7oJ6

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 1, 2020