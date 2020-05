CM ਕੈਪਟਨ ਦੀ PM ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼,ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਪਰਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

Requested @NarendraModi Ji to immediately release our Rs 4367 Cr GST arrears & 3 month Revenue Grant as immediate financial assistance. We are at war & States are like Infantry units at the forefront of action & need to be equipped well to lead the fight against #Covid19. (4/4) pic.twitter.com/t5CYttz6f2

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 11, 2020