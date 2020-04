ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵਾਪਸ, CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਰ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ

I am in touch with CM @AshokGehlot ji to make necessary arrangements for return of our students from Kota. I will revert with more details as and when things get finalised. My appeal to all students in Kota, stay safe and don't worry, we will get you back soon.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 24, 2020