CM ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਗੀਤ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (COVID-19) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ' ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਕਾਂ,ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀ-ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਗਾਣਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ

