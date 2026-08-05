/ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ

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Punjab Congress Clash News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਏਰੀਆ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਪਨੀਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪੁਕਾਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋ ਬਾਹਰ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਚੰਨੀ ਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।