'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ Vocal 4 Local ਦਾ ਨਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ?

PM promises foreigners reliable returns on investments in India. The irony is that he hasn’t realised, all that Indian #Farmers are asking is this only-a reliable return on their investment assured through Govt purchase at MSP ! What happened to “Vocal 4 Local”, one may ask ? pic.twitter.com/aMYhb9xcnk

