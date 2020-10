BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ੈਅ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

Attack on Sh. @AshwaniSBJP is most condemnable and the miscreants involved should be brought to book immediately. A protest must remain peaceful to achieve its objective. @BJPPunjab must convey to Central Govt the farmer’s anguish rather than look for political scapegoats.

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) October 13, 2020