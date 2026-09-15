Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Politics PHH
  • /ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ; ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ; ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ

Punjab Congress News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 15, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:35 PM IST
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ; ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਝ ਨਦੀ ’ਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਧਾਲੀਵਾਲ
2
3
4
5